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Облак: ситуация, в которой находится «Атлетико», вызывает тревогу

Облак: ситуация, в которой находится «Атлетико», вызывает тревогу
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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о ситуации в команде в текущем сезоне.

«Это сложный момент, мы все должны стать лучше. Ситуация, в которой находится «Атлетико», вызывает тревогу. Это не то положение, в котором вы ожидаете оказаться, находясь в этом клубе. Мало просто говорить — мы должны улучшить свой уровень, если хотим пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова Облака Football Espana в «твиттере».

После 24 матчей в испанской Ла Лиге «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Столько же у «Барселоны», но у сине-гранатовых лучшие дополнительные показатели и матч в запасе.

29-летний Облак в текущем сезоне пропустил 46 голов в 33 матчах во всех турнирах, а также восемь раз сыграл «на ноль».

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