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Иван Сергеев: приоритет — играть в топ-лиге Европы. Нравится «Боруссия» Дортмунд

Иван Сергеев: приоритет — играть в топ-лиге Европы. Нравится «Боруссия» Дортмунд
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Новичок «Зенита», нападающий Иван Сергеев заявил, что его приоритет – играть в одном из европейских топ-чемпионатов.

«Кто для меня ориентир в европейском футболе? Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестает удивлять. Представляю ли я себя в таком возрасте футболистом? Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.

Ломаев сравнил меня с Варди? Я тоже из КФК прорвался в Премьер-Лигу, поэтому Ваня меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так. Но мне главное — не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

Приоритет есть — играть в топ-лиге Европы. Дортмундская «Боруссия» мне нравится, смотрю её игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются», — приводит слова Сергеева «Спорт-экспресс».

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