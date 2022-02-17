Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Зенита» Сергеев объяснил, почему раньше симпатизировал «Спартаку»

Новичок «Зенита» Сергеев объяснил, почему раньше симпатизировал «Спартаку»
Комментарии

Новичок «Зенита», нападающий Иван Сергеев объяснил, почему раньше симпатизировал московскому «Спартаку».

«В соцсетях всплыло видео, где похожий на меня человек с шарфом «Спартака» на трибунах? Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и всё. Я же знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.

Почему раньше симпатизировал «Спартаку»? Симпатизировал, хотел просто поддержать своих друзей: мой друг Илья Гапонов до сих пор там. Женя Макеев играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я ещё в «Строгино» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет», — приводит слова Сергеева «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Сергеев: Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022