Новичок «Зенита» Сергеев объяснил, почему раньше симпатизировал «Спартаку»
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Новичок «Зенита», нападающий Иван Сергеев объяснил, почему раньше симпатизировал московскому «Спартаку».
«В соцсетях всплыло видео, где похожий на меня человек с шарфом «Спартака» на трибунах? Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и всё. Я же знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.
Почему раньше симпатизировал «Спартаку»? Симпатизировал, хотел просто поддержать своих друзей: мой друг Илья Гапонов до сих пор там. Женя Макеев играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я ещё в «Строгино» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет», — приводит слова Сергеева «Спорт-экспресс».
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