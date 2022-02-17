Новичок «Зенита» Сергеев объяснил, почему раньше симпатизировал «Спартаку»

Новичок «Зенита», нападающий Иван Сергеев объяснил, почему раньше симпатизировал московскому «Спартаку».

«В соцсетях всплыло видео, где похожий на меня человек с шарфом «Спартака» на трибунах? Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и всё. Я же знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.

Почему раньше симпатизировал «Спартаку»? Симпатизировал, хотел просто поддержать своих друзей: мой друг Илья Гапонов до сих пор там. Женя Макеев играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я ещё в «Строгино» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет», — приводит слова Сергеева «Спорт-экспресс».