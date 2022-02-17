«Зенит» — «Бетис»: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы начнётся в 20:45

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встретится с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало матча — в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бетис». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Встречу обслужит бригада арбитров из Франции. Главным судьей назначен Бенуа Бастьен. Помогать ему будут Бенжамин Паже и Орельен Друэ. Резервный рефери — Жереми Пиньяр. За VAR будут отвечать Бенуа Мийо и его ассистент Амари Делеру.

Напомним, «Зенит» занял 3-е место в своей группе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Благодаря этому сине-бело-голубые получили путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Бетис» занял 2-е место в своём квартете ЛЕ.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).