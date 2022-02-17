Клаудиньо — о победе над «Спартаком»: футболку с «7:1» купил и гулял в ней в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал лучшие матчи клуба в первой части сезона-2021/2022.
«Первый, это, конечно, 7:1 со «Спартаком». Потом 3:3 с «Челси» и 4:1 с «Динамо». Кстати, футболку с «7:1» на груди, которую выпустили после той игры, не только купил, но и потом гулял в ней в Бразилии во время отпуска (улыбается).
Самым драматичным был матч с «Динамо» на выезде? Возможно. Тем более сначала я не забил пенальти. Затем уже занёс мяч в ворота с игры, почти как в регби. Настолько хотелось забить. В целом же считаю 1:1 — нормальный результат для выездной встречи с принципиальным соперником», — цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».
Всего в первой части сезона Клаудиньо записал на свой счёт 7 голов и 2 голевые передачи в 12 матчах РПЛ и 2 гола в 6 играх Лиги чемпионов.
- 17 февраля 2022
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