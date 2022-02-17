«Уфа» и «Торпедо» сыграли вничью в товарищеском матче

«Уфа» и московское «Торпедо» встречались между собой в товарищеском матче в рамках сборов, которые проходят в Турции. Они сыграли вничью – 0:0.
20 февраля «Уфа» проведёт товарищескую игру с калининградской «Балтикой». «Торпедо» 24 февраля сыграет с латвийской «Валмиерой».
Напомним, «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 16 очков. В первом матче после возобновления РПЛ «Уфа» встретится в гостях с «Ахматом». Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Второе место в чемпионате России с 36 очками занимает «Динамо». «Торпедо» набрало 47 очков и занимает третье место в Футбольной национальной лиге. В первом матче после зимней паузы клуб сыграет с «Металлургом» из Липецка.
- 17 февраля 2022
-
21:29
-
21:26
-
21:17
-
21:16
-
21:14
-
21:11
-
21:05
-
20:54
-
20:45
-
20:34
-
19:56
-
19:26
-
19:24
-
18:53
-
18:27
-
18:01
-
17:37
-
17:24
-
16:43
-
16:30
-
16:14
-
16:02
-
15:56
-
15:47
-
15:38
-
15:17
-
14:57
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
14:16
-
14:10
-
14:03
-
13:49
-
13:43