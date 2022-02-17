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«Уфа» и «Торпедо» сыграли вничью в товарищеском матче

«Уфа» и «Торпедо» сыграли вничью в товарищеском матче
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«Уфа» и московское «Торпедо» встречались между собой в товарищеском матче в рамках сборов, которые проходят в Турции. Они сыграли вничью – 0:0.

20 февраля «Уфа» проведёт товарищескую игру с калининградской «Балтикой». «Торпедо» 24 февраля сыграет с латвийской «Валмиерой».

Напомним, «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 16 очков. В первом матче после возобновления РПЛ «Уфа» встретится в гостях с «Ахматом». Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Второе место в чемпионате России с 36 очками занимает «Динамо». «Торпедо» набрало 47 очков и занимает третье место в Футбольной национальной лиге. В первом матче после зимней паузы клуб сыграет с «Металлургом» из Липецка.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 февраля 2022, четверг. 17:30 МСК
Уфа
Уфа, Россия
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва, Россия
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