«Бетис» открыл счёт в матче с «Зенитом»
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Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встречается с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бетис».
«Бетис» открыл счёт в матче. На 8-й минуте своим шансом воспользовался полузащитник Гвидо Родригес. Результативную передачу на него оформил Хоакин.
Напомним, «Зенит» занял 3-е место в своей группе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Благодаря этому сине-бело-голубые получили путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Бетис» занял 2-е место в своём квартете ЛЕ.
Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
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