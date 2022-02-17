Семак: по игре и по количеству моментов «Зенит» смотрелся не хуже «Бетиса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).
«Бросать в такую игру Одоевского сложно. Ни в РПЛ, ни в еврокубках. Миша Кержаков – опытный вратарь, сделали выбор в его пользу. Но игра не получилась. Ошибка, которую могли исправить и защитники, привела к пропущенному мячу.
План в первом тайме не выдерживался. Поэтому и сделали изменения во втором.
По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже. По статистическим данным точно. Кто-то говорит, что играть часто тяжело. Кто-то — наоборот. Первые официальные матчи всегда проходят сложно. Сегодня могли сыграть лучше и рассчитывать на нужный результат. Классный удар Далера Кузяева, который мог забивать. И Ваня Сергеев сбрасывал на Юри Алберто. Мы создали много моментов, но не очень удачно сыграли в обороне», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
- 18 февраля 2022
-
00:20
-
00:19
-
00:18
- 17 февраля 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:14
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:36
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
22:05
-
21:48
-
21:44
-
21:43
-
21:29
-
21:26
-
21:17
-
21:16