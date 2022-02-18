«Зенит» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до четырёх матчей

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:2.

Таким образом, «Зенит» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до четырёх матчей. До сегодняшнего поражения дважды проиграл туринскому «Ювентусу» (2:4), сыграл вничью с «Мальмё», а также сыграл вничью с «Челси» (3:3).

«Бетис» открыл счёт в сегодняшнем матче. На 8-й минуте своим шансом воспользовался полузащитник Гвидо Родригес. На 18-й минуте отличился бразильский нападающий Виллиан Жозе, удвоивший преимущество испанского клуба. На 25-й минуте забил нападающий Артём Дзюба, который поразил чужие ворота головой. На 28-й минуте отличился бразильский нападающий «Зенита» Малком, который сравнял счёт.



