«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Реал Сосьедад» в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» принимал «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе « Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.



На 8-й минуте встречи счёт открыл защитник испанского клуба Робен Ле Норман. На 30-й минуте Кристофер Нкунку после паса Анхелиньо восстановил равенство на табло. Во втором тайме Микель Оярсабаль реализовал пенальти. В конце второй половины встречи Эмиль Форсберг также отличился после одиннадцатиметрового удара.



Ответная встреча команд состоится 24 февраля на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания).



«РБ Лейпциг» занял третье место в группе Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Брюгге», поэтому сейчас выступает в Лиге Европы.