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«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Реал Сосьедад» в Лиге Европы

«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Реал Сосьедад» в Лиге Европы
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» принимал «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе « Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

На 8-й минуте встречи счёт открыл защитник испанского клуба Робен Ле Норман. На 30-й минуте Кристофер Нкунку после паса Анхелиньо восстановил равенство на табло. Во втором тайме Микель Оярсабаль реализовал пенальти. В конце второй половины встречи Эмиль Форсберг также отличился после одиннадцатиметрового удара.

Ответная встреча команд состоится 24 февраля на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания).

«РБ Лейпциг» занял третье место в группе Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Брюгге», поэтому сейчас выступает в Лиге Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Ле Норман – 8'   1:1 Нкунку – 30'   1:2 Оярсабаль – 64' (пен)   2:2 Форсберг – 82' (пен)
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