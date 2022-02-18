Защитник «Зенита» Чистяков: в Севилье нужно попробовать всё исправить

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение российской команды в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом» (2:3) и высказался об ответной встрече.



«Получилось два разных тайма. Первый был не очень хорошим в нашем исполнении. Плохо выходили из обороны, не получался контроль мяча. Возможно, была скованность, поскольку это первая официальная игра. Не знаю, почему. Но впереди у нас были моменты, мы забили два гола. Отыгрались. Моменты были ещё, чтобы и в дальнейшем отыграться. Когда моменты есть — это хорошо.



Впереди ответная игра. Нужно оставить все силы там, биться до конца, попробовать всё исправить и пройти дальше. Будем пытаться вернуться в свою игру и победить в гостях», — сказал Чистяков в видеоинтервью официальному сайту «Зенита».



Ответный матч «Бетиса» и «Зенита» пройдёт в Севилье 24 февраля.

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