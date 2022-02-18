Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА

Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА после первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Шотландия после первых матчей 1/16 финала Лиги Европы набрала 34,500 балла и поднялась на девятое место в рейтинге УЕФА, обогнав Россию, которая с 34.282 очками находится на десятом месте.

Напомним, «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия) и завершился победой «Бетиса» со счётом 3:2.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

Шотландский «Рейнджерс», в свою очередь, на выезде обыграл дормундскую «Боруссию» со счётом 4:2. Ответная игра между командами пройдёт 24 февраля на стадионе «Айброкс» в Глазго.