Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА
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Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА после первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Шотландия после первых матчей 1/16 финала Лиги Европы набрала 34,500 балла и поднялась на девятое место в рейтинге УЕФА, обогнав Россию, которая с 34.282 очками находится на десятом месте.
Напомним, «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия) и завершился победой «Бетиса» со счётом 3:2.
Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
Шотландский «Рейнджерс», в свою очередь, на выезде обыграл дормундскую «Боруссию» со счётом 4:2. Ответная игра между командами пройдёт 24 февраля на стадионе «Айброкс» в Глазго.
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