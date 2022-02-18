Тренер «Шерифа» прокомментировал победу в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брагой»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с португальской «Брагой» (2:0).

«Очень рад за команду. Переживал за новую линию обороны, но ребята справились, сыграли очень дисциплинированно. Сумели перестроиться и здорово действовали по новой для нас схеме 5-3-2. Поздравляю всех с победой, но еще ничего не решено. Я знаю силу «Браги». Нам нужно очень хорошо подготовиться к ответному поединку», — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Шериф» принимал «Брагу». Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев. Ответная встреча команд состоится 24 февраля на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге (Португалия).