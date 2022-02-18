«Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракт с Погба и ищет нового полузащитника

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может летом покинуть стан «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.



По информации источника, руководство манчестерского клуба не предлагало хавбеку продлить действующее соглашение, которое истекает предстоящим летом. «Красные дьяволы» ищут нового полузащитника, которого могли бы подписать во время летнего трансферного окна.



28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 12 матчах английской Премьер-лиги забил один гол и отдал восемь результативных передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.