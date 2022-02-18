«Барса», «Милан» и «Боруссия» Д хотят подписать защитника «Аякса» как свободного агента

Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи покинет клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Барселона», «Милан» и дортмундская «Боруссия». Данные клубы рассчитывают подписать футболиста в качестве свободного агента.
Ранее Мазрауи решил не продлевать контракт с амстердамским клубом, который истекает летом 2022 года.
Марокканец является воспитанником «Аякса». Игрок дебютировал за основную команду амстердамцев в 2018 году. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов защитник сыграл в 18 матчах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:
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