Фати восстановится от травмы не раньше конца апреля

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати предположительно вернётся в строй в конце весны. Об этом сообщает AS.
По информации источника, в руководстве каталонцев уверены, что форварду нужно ещё минимум 12 недель для восстановления. Таким образом, Фати вернётся в строй не раньше конца апреля.
Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.
Форвард отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.
Если бы Фати согласился на операцию, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.
- 18 февраля 2022
-
18:29
-
18:20
-
18:17
-
18:06
-
17:59
-
17:46
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
17:10
-
16:55
-
16:51
-
16:36
-
16:28
-
16:14
-
16:12
-
15:53
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
14:57
-
14:51
-
14:35
-
14:34
-
14:09
-
13:59
-
13:54
-
13:38
-
13:23
-
13:14
-
12:58
-
12:54
-
12:36
-
12:35