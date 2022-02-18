Фати восстановится от травмы не раньше конца апреля

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати предположительно вернётся в строй в конце весны. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в руководстве каталонцев уверены, что форварду нужно ещё минимум 12 недель для восстановления. Таким образом, Фати вернётся в строй не раньше конца апреля.

Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.



Форвард отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.



Если бы Фати согласился на операцию, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.