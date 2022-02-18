Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фати восстановится от травмы не раньше конца апреля

Фати восстановится от травмы не раньше конца апреля
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати предположительно вернётся в строй в конце весны. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в руководстве каталонцев уверены, что форварду нужно ещё минимум 12 недель для восстановления. Таким образом, Фати вернётся в строй не раньше конца апреля.

Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.

Форвард отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.

Если бы Фати согласился на операцию, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.

Новость по теме
Ансу Фати на время переехал в Мадрид
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022