Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча с «Лидсом»

Главный тернер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об ожиданиях от матча с «Лидсом».

«Для нас важно доминировать впереди, как это было во втором тайме в матче с «Брайтоном». Это будет матч, отличающийся от матча с «Брайтоном». Мы должны будем показать свой настоящий уровень в очередной раз», — цитирует Рангника пресс-служба манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», а Магуайр не горит желанием отказываться от этого статуса. Игроки обсудили возможную смену капитана, а наставник «МЮ» Ральф Рангник, по сведениям СМИ, хотел сделать капитаном Роналду. Магуайр не хочет отдавать повязку португальцу до конца сезона, так как боится лишиться капитанского статуса навсегда.