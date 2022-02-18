Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча с «Лидсом»
Поделиться
Главный тернер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об ожиданиях от матча с «Лидсом».
«Для нас важно доминировать впереди, как это было во втором тайме в матче с «Брайтоном». Это будет матч, отличающийся от матча с «Брайтоном». Мы должны будем показать свой настоящий уровень в очередной раз», — цитирует Рангника пресс-служба манкунианцев.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», а Магуайр не горит желанием отказываться от этого статуса. Игроки обсудили возможную смену капитана, а наставник «МЮ» Ральф Рангник, по сведениям СМИ, хотел сделать капитаном Роналду. Магуайр не хочет отдавать повязку португальцу до конца сезона, так как боится лишиться капитанского статуса навсегда.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
18:29
-
18:20
-
18:17
-
18:06
-
17:59
-
17:46
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
17:10
-
16:55
-
16:51
-
16:36
-
16:28
-
16:14
-
16:12
-
15:53
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
14:57
-
14:51
-
14:35
-
14:34
-
14:09
-
13:59
-
13:54
-
13:38
-
13:23
-
13:14
-
12:58
-
12:54
-
12:36
-
12:35
Партнерский контент