«Спартак» заявил на сезон РПЛ воспитанника «Рубина» Максимчука

Нападающий Артур Максимчук заявлен за московский «Спартак» на сезон Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно на сайте лиги.



Максимчук — воспитанник казанского «Рубина». Он родился в селе Щетово Луганской области. В казанской команде, согласно данным Transfermarkt, оказался в 2018 году. В феврале 2020 года нападающий перешёл в «Сатурн», а в январе 2022-го оказался в «Спартаке-2». 20-летний Максимчук в случае необходимости сможет выйти за первую команду красно-белых в чемпионате России.



В нынешнем сезоне на счету Максимчука 20 матчей в Футбольной национальной лиге – 2, в которых он забил девять голов и отдал две голевые передачи. Контракт со «Спартаком» нападающий подписал до 2025 года, рыночная стоимость игрока — € 250 тыс.