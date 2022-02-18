«Спартак» заявил на сезон РПЛ воспитанника «Рубина» Максимчука
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Нападающий Артур Максимчук заявлен за московский «Спартак» на сезон Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно на сайте лиги.
Максимчук — воспитанник казанского «Рубина». Он родился в селе Щетово Луганской области. В казанской команде, согласно данным Transfermarkt, оказался в 2018 году. В феврале 2020 года нападающий перешёл в «Сатурн», а в январе 2022-го оказался в «Спартаке-2». 20-летний Максимчук в случае необходимости сможет выйти за первую команду красно-белых в чемпионате России.
В нынешнем сезоне на счету Максимчука 20 матчей в Футбольной национальной лиге – 2, в которых он забил девять голов и отдал две голевые передачи. Контракт со «Спартаком» нападающий подписал до 2025 года, рыночная стоимость игрока — € 250 тыс.
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