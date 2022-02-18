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«Спартак победил «Нефтехимик» в товарищеском матче со счётом 3:0

«Спартак победил «Нефтехимик» в товарищеском матче со счётом 3:0
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«Спартак победил «Нефтехимик» в товарищеском матче со счётом 3:0. Игра прошла в закрытом режиме.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах. «Нефтехимик» располагается на шестом месте в Футбольной национальной лиге. Команда Кирилла Новикова набрала 41 очко в 25 играх первенства.

Соперник «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы определится по итогам жеребьёвки 25 февраля. Красно-белые проведут первый матч в гостях 10 марта, ответный — дома 17 марта. Напомним, 15 февраля «Спартак» начал работу на третьем подготовительном сборе.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 февраля 2022, пятница. 19:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск, Россия
1:0 – 0'   2:0 – 0'   3:0 – 0'
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