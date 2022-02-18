Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Остаюсь, горжусь, обороняю». Александр Алиев опубликовал фото с оружием

«Остаюсь, горжусь, обороняю». Александр Алиев опубликовал фото с оружием
Комментарии

Бывший украинский полузащитник Александр Алиев сфотографировался с пистолем и винтовкой. Фотография опубликована на странице экс-футболиста в «Инстаграме».

В игровые годы 37-летний Алиев, начинавший профессиональную карьеру в хабаровской «Заре», выступал в составе академии московского «Спартака», а также выступал за киевское «Динамо», московский «Локомотив», «Днепр», «Анжи», «Рух» и «Тараз». Игровую карьеру Алиев закончил в украинской команде «Джуниорс Шпитьки».

Также на счету Алиева 28 матчей в составе сборной Украины, в которых он забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. В составе национальной команды полузащитник принял участие в чемпионате Европы – 2012, на котором провёл за сборную последние матчи.

Новость по теме
Алиев — о молодости: все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022