ЦСКА анонсировал трансфер Карраскаля

Пресс-служба ЦСКА в своём «твиттере» анонсировала трансфер игрока «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля.

«Как ты?» — написано в социальной сети на испанском языке.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.



Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам. Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА и «Ривер Плейт» договорились о переходе игрока.