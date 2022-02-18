Ди Мария, которого хотят подписать клубы Южной Америки, желает остаться в Европе

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, чей контракт с французским клубом истекает в конце сезона, привлёк внимание клубов Южной Америки. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, видеть 34-летнего аргентинца в своей команде хотят в «Атлетико Минейро», «Фламенго» и «Коринтиансе». Однако приоритетом Ди Марии является продолжение карьеры в Европе. Он планирует рассмотреть предложения в конце сезона.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Ди Мария принял участие в 17 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Также на счету футболиста четыре матча на групповом этапе Лиги чемпионов и одна голевая передача. Ди Мария выступает в составе «ПСЖ» с 2015 года.