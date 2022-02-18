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«ПСЖ» нашёл усиление для линии атаки в Лиге 1

«ПСЖ» нашёл усиление для линии атаки в Лиге 1
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Французский «ПСЖ» заинтересован в нападающем «Ниццы» Амине Гуири. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».

По сведениям источника, 22-летний Гуири является клиентом агента Алена Мильяччо, который также представляет интересы специалиста Зинедина Зидана. Кандидатура французского тренера называлась главной в качестве возможного сменщика Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Гуири в 24 матчах чемпионата Франции забил 10 голов и отдал семь голевых передач. Также на его счету один гол в трёх матчах Кубка Франции.

Соглашение Гуири с «Ниццей» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского нападающего в € 45 млн. Гуири является воспитанником «Лиона».

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