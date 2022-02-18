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«Милан» летом готов подписать нападающего «Тоттенхэма»

«Милан» летом готов подписать нападающего «Тоттенхэма»
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«Милан» заинтересован в подписании нападающего «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб нацелился на приобретение 24-летнего футболиста, так как летом планирует усилить состав.

В нынешнем сезоне Бергвейн в 12 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 2 (1+1) результативных действия в двух матчах Кубка английской лиги. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает нидерландского футболиста в € 18 млн.

«Вулверхэмптон» нанёс «Тоттенхэму» третье подряд поражение в АПЛ:

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