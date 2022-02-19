Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» не смог обыграть «Торино» в чемпионате Италии

«Ювентус» не смог обыграть «Торино» в чемпионате Италии
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, проходил матч 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино». Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 13-й минуте счёт в игре открыл Маттейс де Лигт. Хуан Куадрадо навесил с углового на дальнюю штангу, откуда де Лигт головой открыл счёт в матче. Во втором тайме Андреа Белотти восстановил равенство на табло. Белотти пробил почти по центру ворот после прострела от лицевой линии.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ювентус» занимает четвёртое место в чемпионате Италии. Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 47 очков. «Торино» располагается на 10-й строчке в итальянском национальном первенстве. Команда Ивана Юрича набрала 33 очка в 24 матчах турнира. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Интер» — на втором месте.

Италия - Серия А. 26-й тур
18 февраля 2022, пятница. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
1:0 де Лигт – 13'   1:1 Белотти – 62'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022