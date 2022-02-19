«Ювентус» не смог обыграть «Торино» в чемпионате Италии

Сегодня, 19 февраля, проходил матч 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино». Противостояние завершилось со счётом 1:1.



На 13-й минуте счёт в игре открыл Маттейс де Лигт. Хуан Куадрадо навесил с углового на дальнюю штангу, откуда де Лигт головой открыл счёт в матче. Во втором тайме Андреа Белотти восстановил равенство на табло. Белотти пробил почти по центру ворот после прострела от лицевой линии.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ювентус» занимает четвёртое место в чемпионате Италии. Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 47 очков. «Торино» располагается на 10-й строчке в итальянском национальном первенстве. Команда Ивана Юрича набрала 33 очка в 24 матчах турнира. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Интер» — на втором месте.