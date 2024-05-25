Игрок «Зенита» Нино: первый титул — всегда запоминающийся момент, я верил в чемпионство

Защитник «Зенита» Нино поделился впечатлениями от первого титула в составе сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.

«Всегда верил в чемпионство. Не сомневался, что всё в наших руках, потому что знал, что «Динамо» будет очень непросто в Краснодаре. От нас требовалось качественно выполнить нашу часть работы, провести успешно свой матч и выиграть.

Это очень важный титул для меня, потому что несколько месяцев не видел жену и сыну — они в Бразилии. Невероятно хотелось завоевать титул и посвятить его им. Первый титул в новом клубе — это всегда запоминающийся момент», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.