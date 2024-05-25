Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Нино: первый титул — всегда запоминающийся момент, я верил в чемпионство

Игрок «Зенита» Нино: первый титул — всегда запоминающийся момент, я верил в чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Нино поделился впечатлениями от первого титула в составе сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.

«Всегда верил в чемпионство. Не сомневался, что всё в наших руках, потому что знал, что «Динамо» будет очень непросто в Краснодаре. От нас требовалось качественно выполнить нашу часть работы, провести успешно свой матч и выиграть.

Это очень важный титул для меня, потому что несколько месяцев не видел жену и сыну — они в Бразилии. Невероятно хотелось завоевать титул и посвятить его им. Первый титул в новом клубе — это всегда запоминающийся момент», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

Материалы по теме
Караваев прокомментировал шестой подряд чемпионский титул «Зенита» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android