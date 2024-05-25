Кержаков: на скамейке «Зенита» никто не следил за матчем в Краснодаре, но есть свои кроты

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1) заявил, что никто не следил за параллельной встречей между «Краснодаром» и «Динамо» (1:0).

«Матч «Краснодар» — «Динамо» закончился раньше нашего. За две минуты до конца нашей игры мы понимали, что их матч закончен — нужно было дотерпеть и удержать результат. На скамейке за результатом параллельного матча никто не следил, но у нас везде есть свои кроты», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.