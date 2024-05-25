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Караваев прокомментировал шестой подряд чемпионский титул «Зенита» в РПЛ

Караваев прокомментировал шестой подряд чемпионский титул «Зенита» в РПЛ
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался об очередном чемпионском титуле сине-бело-голубых.

«Сезон получился очень сложным — до последнего матча мы боролись за золотые медали. Я хочу посвятить эту победу своим родителям и брату, которые вложили в меня душу, чтобы я был «золотым», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

Сегодня, 25 мая, «Зенит» обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо». У команды Марцела Лички 56 очков.

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