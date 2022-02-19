Гвардиола рассказал о неудачных попытках «Манчестер Сити» подписать Кейна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о неудачных попытках клуба заполучить нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна летом прошлого года.



«Сейчас вы можете сказать: «Кейн не перешёл в «Манчестер Сити», и всё идёт хорошо», но тогда я этого не знал наверняка. Мы пытались заполучить его, но «Тоттенхэм» знал точно — этого не произойдёт.



Когда ты предпринимаешь две, три, четыре безрезультатные попытки, всё кончено. Наш состав вызывал у нас вопросы, а потом мы проиграли «шпорам» и «Лестеру». Но я никогда не сетовал на то, что клуб не может заключить какую-то сделку на трансферном рынке. Я никогда не возмущался. Если мы ведём переговоры, которые не могут увенчаться успехом, мы решаем всё внутри клуба», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.