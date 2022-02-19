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Аллегри — о ничьей с «Торино»: важный результат, «Ювентус» продолжает положительную серию

Аллегри — о ничьей с «Торино»: важный результат, «Ювентус» продолжает положительную серию
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Торино» (1:1).

«Это важный результат, потому что мы продолжаем серию положительных результатов последних двух-трёх месяцев. Было нелегко, мы не превосходили «Торино», но показали хорошую игру.

Парадоксально, но мы пропустили, когда показывали лучший футбол. Мы не очень аккуратно сыграли во втором тайме, но это нормально, это естественно, особенно когда ты стремишься попасть в четвёрку. Так что не нужно пренебрегать ничьими.

Я бы сказал, что ребята провели хороший матч с точки зрения самоотдачи и интенсивности, они пытались победить до конца», — цитирует Аллегри Football Italia.

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