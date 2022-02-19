«Локомотив» перенёс сроки конкурса по ребрендингу атрибутов к столетию клуба

Московский «Локомотив» перенёс сроки проведения конкурса по клубному ребрендингу, сообщается на официальном сайте железнодорожников.



Предполагалось, что конкурс будет рассчитан на разработку системы стандартов управления взаимоотношениями с аудиториями, символики для определения идентичности и повышения узнаваемости, а также фирменных атрибутов.



Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отметил, что в настоящий момент клуб не планирует ребрендинг, что подтверждают положения конкурсной документации.



«О проведении ребрендинга, очевидно, первыми бы узнали болельщики. Если клуб примет решение провести глобальное обновление бренда и эмблемы, то мы будем делать это вместе с болельщиками, которые формируют смыслы вокруг клуба», — сказал функционер.

«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).