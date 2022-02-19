Нападающий «Спартака» Александр Руденко перешёл в «Химки»

Нападающий «Спартака» Александр Руденко стал игроком «Химок», сообщает официальный сайт московского клуба.
«Благодарим Александра за годы, проведённые в «Спартаке», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба красно-белых.
Ранее сообщалось, что Спартак» будет иметь право обратного выкупа футболиста. Нападающий уже прошёл медицинский осмотр перед трансфером.
Нынешний сезон Руденко начинал в «Спартаке-2». Он провёл в составе второй команды красно-белых три матча и не сумел отметиться результативными действиями, после чего травмировался.
Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 19 февраля 2022
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