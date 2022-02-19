«Челси» обсудит трансфер Милитао с его агентами

Защитник «Реала» Эдер Милитао может продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает Marca.



По информации источника, больше всех в трансфере защитника заинтересованы англичане. Лондонский клуб договорился о встрече с представителями 24-летнего игрока, которая состоится в ближайшее время.

24-летний Милитао входит в сферу интересов лондонской команды с 2019 года, но тогда бразильский защитник «Порту» выбрал местом продолжения карьеры «Реал», а не «Челси». Теперь английский клуб рассматривает Милитао в качестве возможной замены для Кристенсена и Рюдигера, однако сам Милитао не хочет покидать «Реал».

«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты:

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