«Челси» обсудит трансфер Милитао с его агентами
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Защитник «Реала» Эдер Милитао может продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, больше всех в трансфере защитника заинтересованы англичане. Лондонский клуб договорился о встрече с представителями 24-летнего игрока, которая состоится в ближайшее время.
24-летний Милитао входит в сферу интересов лондонской команды с 2019 года, но тогда бразильский защитник «Порту» выбрал местом продолжения карьеры «Реал», а не «Челси». Теперь английский клуб рассматривает Милитао в качестве возможной замены для Кристенсена и Рюдигера, однако сам Милитао не хочет покидать «Реал».
«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты:
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