Малком стал лучшим игроком «Зенита» в матче с «Бетисом»
Поделиться
Нападающий «Зенита» Малком был признан лучшим игроком сине-бело-голубых в игре с «Бетисом». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
На 28-й минуте отличился бразильский нападающий «Зенита» Малком, который сравнял счёт. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
«Бетис» открыл счёт в матче. На 8-й минуте своим шансом воспользовался полузащитник Гвидо Родригес. На 18-й минуте отличился бразильский нападающий Виллиан Жозе, удвоивший преимущество испанского клуба. На 25-й минуте забил нападающий Артём Дзюба, который поразил чужие ворота головой. Но на 41-й минуте «Бетис» вновь вышел вперёд. Забил мексиканский полузащитник Андрес Гуардадо. Этот мяч стал победным.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
17:23
-
17:16
-
17:04
-
16:48
-
16:43
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:40
-
15:40
-
15:35
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:31
-
14:11
-
14:03
-
13:35
-
13:24
-
13:14
-
12:40
-
12:30
-
12:00
-
11:46
-
11:28
-
11:17
-
11:14
-
10:59
-
10:50
Партнерский контент