Малком стал лучшим игроком «Зенита» в матче с «Бетисом»

Нападающий «Зенита» Малком был признан лучшим игроком сине-бело-голубых в игре с «Бетисом». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

На 28-й минуте отличился бразильский нападающий «Зенита» Малком, который сравнял счёт. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

«Бетис» открыл счёт в матче. На 8-й минуте своим шансом воспользовался полузащитник Гвидо Родригес. На 18-й минуте отличился бразильский нападающий Виллиан Жозе, удвоивший преимущество испанского клуба. На 25-й минуте забил нападающий Артём Дзюба, который поразил чужие ворота головой. Но на 41-й минуте «Бетис» вновь вышел вперёд. Забил мексиканский полузащитник Андрес Гуардадо. Этот мяч стал победным.