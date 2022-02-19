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«Вильярреал» в гостях обыграл «Гранаду» благодаря хет-трику Груневелда

«Вильярреал» в гостях обыграл «Гранаду» благодаря хет-трику Груневелда
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Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде одноимённая футбольная команда в матче 25-го тура испанской Ла Лиги принимала «Вильярреал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче на 35-й минуте открыл нападающий «Вильярреала» Арно Груневелд, реализовавший пенальти.

Груневелд открывает счёт в матче с пенальти:

Через четыре минуты оформил дубль и увеличил преимущество гостевой команды.

Дубль Груневелда:

На 61-й минуте нападающий «Гранады» Луис Милья также был точен с пенальти.

Милья реализует пенальти:

На 81-й минуте Груневелд оформил хет-трик, вновь оказавшись точным с пенальти.

Груневелд оформляет хет-трик:

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На 90+6 минуте Мой Гомес забил четвертый гол «Вильярреала».

«Вильярреал» набрал 39 очков и вышел в турнирной таблице чемпионата Испании на промежуточное четвёртое место. «Гранада» (24) — на 17-й позиции. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (54).

Испания - Примера. 25-й тур
19 февраля 2022, суббота. 16:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 4
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Груневелд – 35' (пен)   0:2 Груневелд – 39'   1:2 Милья – 61' (пен)   1:3 Груневелд – 81' (пен)   1:4 Гомес – 90+6'
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