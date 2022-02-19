«Вильярреал» в гостях обыграл «Гранаду» благодаря хет-трику Груневелда

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде одноимённая футбольная команда в матче 25-го тура испанской Ла Лиги принимала «Вильярреал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
Счёт в матче на 35-й минуте открыл нападающий «Вильярреала» Арно Груневелд, реализовавший пенальти.
Груневелд открывает счёт в матче с пенальти:
Через четыре минуты оформил дубль и увеличил преимущество гостевой команды.
На 61-й минуте нападающий «Гранады» Луис Милья также был точен с пенальти.
На 81-й минуте Груневелд оформил хет-трик, вновь оказавшись точным с пенальти.
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На 90+6 минуте Мой Гомес забил четвертый гол «Вильярреала».
«Вильярреал» набрал 39 очков и вышел в турнирной таблице чемпионата Испании на промежуточное четвёртое место. «Гранада» (24) — на 17-й позиции. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (54).
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