Гол Шапи не спас «Гиресунспор» от поражения. Россиянин забил свой 3-й мяч в Турции

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери в рамках матча 26-го тура турецкой Суперлиги сезона-2021/2022 «Кайсериспор» принимал «Гиресунспор». Хозяева одержали победу — 2:1.



Единственный гол в составе гостей забил российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Он вышел на замену на 65-й минуте и отличился на 86-й.

Этот гол стал для Сулейманова, права на которого принадлежат «Краснодару», третьим за «Гиресунспор». Форвард делит второе место в списке бомбардиров своей команды в турецком чемпионате с Ибраимой Бальде и Сулейманом Дукара (по три гола). Больше забил только Фуссейни Диабате (шесть).

Контракт Сулейманова с «Краснодаром» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.



«Гиресунспор» (26 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.