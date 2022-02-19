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Гол Шапи не спас «Гиресунспор» от поражения. Россиянин забил свой 3-й мяч в Турции

Гол Шапи не спас «Гиресунспор» от поражения. Россиянин забил свой 3-й мяч в Турции
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Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери в рамках матча 26-го тура турецкой Суперлиги сезона-2021/2022 «Кайсериспор» принимал «Гиресунспор». Хозяева одержали победу — 2:1.

Единственный гол в составе гостей забил российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Он вышел на замену на 65-й минуте и отличился на 86-й.

Этот гол стал для Сулейманова, права на которого принадлежат «Краснодару», третьим за «Гиресунспор». Форвард делит второе место в списке бомбардиров своей команды в турецком чемпионате с Ибраимой Бальде и Сулейманом Дукара (по три гола). Больше забил только Фуссейни Диабате (шесть).

Контракт Сулейманова с «Краснодаром» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.

«Гиресунспор» (26 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Турция - Суперлига. 26-й тур
19 февраля 2022, суббота. 16:00 МСК
Кайсериспор
Кайсери
Окончен
2 : 1
Гиресунспор
Гиресун
1:0 Гавранович – 29'   2:0 Четин – 45+1'   2:1 Сулейманов – 86'
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