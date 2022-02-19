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«Сочи» отдал форварда Барсова в аренду «Балтике»

«Сочи» отдал форварда Барсова в аренду «Балтике»
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Калининградская «Балтика» арендовала нападающего «Сочи» Максима Барсова до конца сезона.

В текущей кампании 28-летний футболист забил три мяча в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и Лиги конференций.

«Удачи в Калининграде, Макс!» — сообщает официальный сайт «Сочи».

До перехода в «Сочи» Барсов выступал за «Динамо» Санкт-Петербург, «Солярис», «КАМАЗ», «Оренбург», «Калугу» и ульяновскую «Волгу». Он воспитанник академии московского «Локомотива».

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после 18 туров, команда имеет в своём активе 31 очко. «Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге, калининградская команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков в 25 матчах.

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