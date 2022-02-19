Фёдор Чалов — в стартовом составе «Базеля» на матч с «Лозанной»
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Нападающий «Базеля» Фёдор Чалов включён в стартовый состав команды на матч 22-го тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной». Об этом сообщает пресс-служба «Базеля» в «Твиттере».
В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Напомним, «Базель» идёт на третьем месте в швейцарской Суперлиге с 37 очками в 21 матче, отставая от идущего вторым «Янг Бойз» на два очка. В своей группе Лиги конференций — 2021/2022 команда заняла первое место.
Чалов будет выступать за «Базель» до конца сезона. У швейцарской команды нет права выкупа российского футболиста.
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