«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Манчестер Сити» благодаря голу Кейна на 95-й минуте

«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
На 4-й минуте «Сити» потерял мяч, и «Тоттенхэм» убежал в контратаку. Гарри Кейн вывел Сон Хын Мина на отличную позицию, тот ворвался в штрафную и выполнил передачу на Деяна Кулушевски, который чётко использовал свой момент.
На 33-й минуте Рахим Стерлинг навесил слева в штрафную, Уго Льорис на выходе пытался опередить Кевина Де Брёйне, но чуть не столкнулся с бежавшим на страховку Эриком Дайером и не удержал мяч, отскочивший в центр штрафной — а там Илкай Гюндоган успел первым и ударом в касание вколотил его в правый угол.
На 59-й минуте Сон в контратаке убежал по флангу, притормозил, а затем вырезал передачу в штрафную на Кейна, который выскочил из-за защитников и в прыжке вколотил ногой мяч в сетку.
На второй компенсированной минуте ко второму тайму «Сити» вновь отыгрался: Рияд Марез реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Кристиана Ромеро.
Но через три минуты Кейн всё-таки принёс «шпорам» победу, забив головой после навеса Кулушевски.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
«Сити» (63 очка) идёт на первом месте в АПЛ, «Тоттенхэм» (39) — на седьмом.
- 19 февраля 2022
-
23:25
-
23:23
-
23:02
-
23:02
-
23:00
-
22:46
-
22:43
-
22:33
-
22:28
-
22:28
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:02
-
20:50
-
20:40
-
20:29
-
20:29
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:03
-
18:35
-
18:09