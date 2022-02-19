«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Манчестер Сити» благодаря голу Кейна на 95-й минуте

«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 4-й минуте «Сити» потерял мяч, и «Тоттенхэм» убежал в контратаку. Гарри Кейн вывел Сон Хын Мина на отличную позицию, тот ворвался в штрафную и выполнил передачу на Деяна Кулушевски, который чётко использовал свой момент.

Гол Кулушевски:

На 33-й минуте Рахим Стерлинг навесил слева в штрафную, Уго Льорис на выходе пытался опередить Кевина Де Брёйне, но чуть не столкнулся с бежавшим на страховку Эриком Дайером и не удержал мяч, отскочивший в центр штрафной — а там Илкай Гюндоган успел первым и ударом в касание вколотил его в правый угол.

Гюндоган сравнивает счёт:

На 59-й минуте Сон в контратаке убежал по флангу, притормозил, а затем вырезал передачу в штрафную на Кейна, который выскочил из-за защитников и в прыжке вколотил ногой мяч в сетку.

Кейн забивает:

На второй компенсированной минуте ко второму тайму «Сити» вновь отыгрался: Рияд Марез реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Кристиана Ромеро.

Гол Мареза с пенальти:

Но через три минуты Кейн всё-таки принёс «шпорам» победу, забив головой после навеса Кулушевски.

Победный гол Кейна:

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«Сити» (63 очка) идёт на первом месте в АПЛ, «Тоттенхэм» (39) — на седьмом.