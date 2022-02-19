«Поля в непригодном состоянии». Семак — о причинах подготовки к «Бетису» в Испании

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причину подготовки к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» не в Санкт-Петербурге, а в испанской Марбелье.



«Ввиду того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии — нам пришлось ехать и готовиться к ответному матчу с «Бетисом» в Марбелье. Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь», — приводит слова Семака пресс-служба российской команды на официальном сайте.



Напомним, первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» на «Газпром-Арене» завершился победой испанской команды со счётом 3:2. Ответная встреча в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» пройдёт 24 февраля.

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