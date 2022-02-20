«ПСЖ» — главный претендент на Погба. «Ювентус» не готов платить требуемую зарплату

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в летнее трансферное окно может стать футболистом французского «ПСЖ». Об этом сообщает Todofichajes.



По сведениям источника, «ПСЖ» готов платить 28-летнему игроку требуемые € 16 млн за сезон, а также предложить ему контракт до 2027 года. «Ювентус», который также был заинтересован в игроке, не сможет осуществить трансфер из-за финансовых запросов Погба. В новую команду футболист перейдёт в качестве свободного агента в связи с истечением контракта с «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ:

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