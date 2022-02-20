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Голы Асенсио, Винисиуса и Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»

Голы Асенсио, Винисиуса и Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»
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«Реал» одержал победу над «Алавесом» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 63-й минуте Марко Асенсио красивым ударом от угла штрафной положил мяч под перекладину.

Гол Асенсио:

На 80-й минуте Винисиус точно пробил низом от линии вратарской после скидки Карима Бензема от лицевой.

Гол Винисиуса:

А в компенсированное арбитром время Карим Бензема реализовал пенальти.

Гол Бензема:

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«Реал» набрал 57 очков и продолжил возглавлять турнирную таблицу испанского чемпионата. «Алавес» (20) идёт на предпоследней позиции.

В следующем матче «Реал» 26 февраля сыграет на выезде с «Райо Вальекано». «Алавес» в этот же день встретится в гостях с «Хетафе».

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Испания - Примера. 25-й тур
19 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Алавес
Витория
1:0 Асенсио – 63'   2:0 Винисиус Жуниор – 80'   3:0 Бензема – 90+1' (пен)
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