Голы Асенсио, Винисиуса и Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»

«Реал» одержал победу над «Алавесом» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 63-й минуте Марко Асенсио красивым ударом от угла штрафной положил мяч под перекладину.
На 80-й минуте Винисиус точно пробил низом от линии вратарской после скидки Карима Бензема от лицевой.
А в компенсированное арбитром время Карим Бензема реализовал пенальти.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
«Реал» набрал 57 очков и продолжил возглавлять турнирную таблицу испанского чемпионата. «Алавес» (20) идёт на предпоследней позиции.
В следующем матче «Реал» 26 февраля сыграет на выезде с «Райо Вальекано». «Алавес» в этот же день встретится в гостях с «Хетафе».
Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.
- 20 февраля 2022
-
00:59
-
00:51
-
00:40
-
00:22
-
00:10
-
00:00
- 19 февраля 2022
-
23:49
-
23:25
-
23:23
-
23:02
-
23:02
-
23:00
-
22:46
-
22:43
-
22:33
-
22:28
-
22:28
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:02
-
20:50
-
20:40
-
20:29
-
20:29
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:59
-
19:58
-
19:54