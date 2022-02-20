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Агуэро: я всё ещё состою в чате «Барселоны», не знаю, почему мня оттуда не удалили

Агуэро: я всё ещё состою в чате «Барселоны», не знаю, почему мня оттуда не удалили
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33-летний бывший аргентинский футболист «Барселоны» Серхио Агуэро, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, рассказал, как принимал решение о возвращении в каталонский клуб.

«Я не жалею, что не вернулся в «Индепендьенте». Я не мог отказаться от предложения «Барселоны», был очень рад вернуться в команду. Очень хотелось играть вместе с Лео, конечно, дело было не в деньгах.

Мы проиграли «Реалу», но я рад, что забил им гол – свой последний гол в карьере.

Я всё ещё состою в чате «Барселоны», не знаю, почему мня оттуда не удалили», – передаёт слова Агуэро испанское издание Marca.

Ранее Серхио Агуэро рассказал, что планирует войти в тренерский штаб сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Экс-футболист уже провёл переговоры с федерацией футбола Аргентины и главным тренером команды Лионелем Скалони.

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