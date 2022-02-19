Агуэро заявил, что готов помочь Аргентине на ЧМ-2022 в качестве тренера

33-летний бывший аргентинский футболист каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, готов помочь национальной сборной и войти в тренерский штаб на чемпионате мира – 2022 в Катаре.
«Я еду на чемпионат мира в Катаре. На этой неделе у нас будет встреча. Я хочу быть там. Я готов присоединиться к тренерскому штабу. Мы уже провели беседу с главным тренером Лионелем Скалони, а также с Клаудио Тапиа, президентом федерации футбола. Мы должны попробовать это.
Я хочу быть там, но какова моя роль? Реальность такова, что, если я поеду на чемпионат мира, я буду с парнями, я буду тренироваться. Это не проблема. Я хочу быть рядом, чтобы мотивировать их», — приводит слова Агуэро Goal.
Напомним, за два тура до окончания отборочного цикла Аргентина занимает второе место в группе с 35 очками в 15 матчах, отставая от Бразилии на четыре балла.
- 19 февраля 2022
-
04:52
-
04:18
-
04:14
-
03:59
-
03:30
-
02:03
-
01:17
-
00:56
-
00:40
-
00:26
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:36
-
23:36
-
23:29
-
23:29
-
23:19
-
22:48
-
22:37
-
22:29
-
22:20
-
22:07
-
22:03
-
21:59
-
21:52
-
21:49
-
21:40
-
21:30
-
21:16
-
20:55
-
20:50
-
20:41
-
20:22
-
20:17