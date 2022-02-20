Марко Верратти раскритиковал работу судей в матче «Нант» — «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал работу судей в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



«Деннис Аппиа должен был получить вторую жёлтую карточку за фол на Килиане Мбаппе. Как можно не дать ему карточку? Судьи наплевали на нас.



Арбитр должен был лучше контролировать ситуацию. Фолы были настолько серьёзными, что мы могли лишится футболистов на три месяца. Конечно, удивляет и тот факт, что арбитр добавил одну минуту к первому тайму, а пенальти был назначен на 49-й минуте! Но я здесь не для того, чтобы жаловаться. Это заслуженное поражение, но мы чувствуем, что у арбитров есть желание свистнуть против нас. Это странно», — приводит слова Верратти Canal+.