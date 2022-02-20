Рангник: какова роль Флетчера в клубе? Я, честно говоря, не знаю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник признался, что не знает, какая роль в клубе принадлежит Даррену Флетчеру. Экс-футболист «красных дьяволов» сейчас занимает должность технического директора.

«Какова роль Даррена Флетчера в клубе? Я, честно говоря, не знаю. Могу только рассказать вам, что происходит на тренировках, вокруг тренировок и во время матчей. В этих сферах очень хорошо, что он есть в команде», — приводит слова Рангника Utdreport в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 20 февраля, «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Лидс Юнайтед» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Красные дьяволы» занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 25 матчах.