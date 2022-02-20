Эдер Милитао, которым интересуется «Челси», не хочет покидать «Реал»
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Защитник «Реала» Эдер Милитао хочет остаться в мадридском клубе, сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что активный интерес к 24-летнему футболисту проявляет лондонский «Челси». По информации источника, Милитао не хочет покидать «Реал», поскольку стал регулярно выходить в стартовом составе испанского клуба в сезоне-2021/2022. Действующее соглашение защитника с «Реалом» рассчитано до 2025 года.
Напомним, Милитао перешёл из «Порту» в «Реал» в 2019 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
«Реал Мадрид» — «Алавес». Испанская Примера 2021/2022. 25-й тур:
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