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«Вулверхэмптон» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Вулверхэмптон» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 20 февраля, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Саймон Беннетт и Иан Хассин. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

«Вулверхэмптон» набрал 37 очков в 23 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (27) находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом является «Манчестер Сити» (63).

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