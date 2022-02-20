Моуринью — о красной карточке в матче с «Вероной»: борюсь за болельщиков «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод с удалением в матче 26-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Вероной» (2:2).



Напомним, в концовке игры главный арбитр матча Лука Пайретто удалил главного тренера римской команды Жозе Моуринью. Португалец в ходе матча высказывал недовольство работой судей, а последней каплей стал жест телефонного звонка, который он показал уже в компенсированное ко второму тайму время. После этого Пайретто показал Моуринью красную карточку.



«Я люблю болельщиков и борюсь за них. Всем хорошего воскресенья», — написал Моуринью на своей странице в «Инстаграме».

«Рома» набрала 41 очко и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии седьмое место. «Верона» с 37 очками остаётся на девятой позиции.