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Дибала и Ругани не помогут «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом»

Дибала и Ругани не помогут «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом»
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Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани и нападающий туринского клуба Пауло Дибала не смогут принять участия в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После матча с «Торино» (1:1) Дибала прошёл медицинское обследование, которое не выявило у него серьёзного повреждения. По информации источника, тренерский штаб всё равно не планирует рисковать Дибалой в матче еврокубка. Ругани получил мышечное повреждение во время разминки перед игрой с «Торино».

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ювентус» состоится 22 февраля на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Начало встречи — в 23:00 мск.

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